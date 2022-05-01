Украинская разведка: На майские праздники россия готовит провокации в Приднестровье

ГУР Министерства Обороны Украины информирует об очередных планах российской орды. На майские праздники (первое, второе, девятое мая) кремлевский режим готовит провокации в так называемой "ПМР" - "Приднестровской молдавской республике".

"Непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года.

Центральный материал газеты – "Официальное обращение жителей ПМР к президенту рф путину".

В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии рф". Для этого на территории самой россии открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

Таким образом, кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории ПМР.

Также газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин". Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад".

Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом". Все надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской россии".

Иностранные граждане призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории рф: "Кроме рф, мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты".

Такими действиями руководство россии может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы", - пишет ГУР МО в своей сводке.