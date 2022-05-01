Теперь считаем и крылатые ракеты. Генштаб обновил данные по потерям россии в войне с Украиной

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует об общих боевых потерях противника с 24.02 по 01.05.

личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1026 (+18) ед.;

боевых бронированных машин – 2471 (+26) ед.;

артиллерийских систем – 451 (+15) ед.;

РСЗО – 151 (+0) ед.;

средства ПВО – 80 (+3) ед.;

самолетов – 192 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед.;

корабли/катера – 8 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13).

Специальная техника – 32(+0).

Крылатые ракеты – 84.

В скобках – изменения за сутки.

Генштаб объединил в одну категорию автомобильную технику и автоцистерны. Пусковые установки, очевидно, теперь будут учитываться к артиллерийским системам. Также в списке появились данные о крылатых ракетах.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Также напоминаем, что подсчет потерь врага усложняется из-за интенсивности боевых действий.