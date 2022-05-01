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Теперь считаем и крылатые ракеты. Генштаб обновил данные по потерям россии в войне с Украиной

Общие новости
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(4 голосов)

Информация, от которой тепло на душе

Теперь считаем и крылатые ракеты. Генштаб обновил данные по потерям россии в войне с Украиной

Фото: tsn.ua

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует об общих боевых потерях противника с 24.02 по 01.05.

  • личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1026 (+18) ед.;
  • боевых бронированных машин – 2471 (+26) ед.;
  • артиллерийских систем – 451 (+15) ед.;
  • РСЗО – 151 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 80 (+3) ед.;
  • самолетов – 192 (+2) ед.;
  • вертолетов – 155 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед.;
  • корабли/катера – 8 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13).
  • Специальная техника – 32(+0).
  • Крылатые ракеты – 84.

В скобках – изменения за сутки.

Генштаб объединил в одну категорию автомобильную технику и автоцистерны. Пусковые установки, очевидно, теперь будут учитываться к артиллерийским системам. Также в списке появились данные о крылатых ракетах.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Также напоминаем, что подсчет потерь врага усложняется из-за интенсивности боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
01.05.2022 в 14:17
Слава ЗСУ!
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