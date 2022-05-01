Теперь считаем и крылатые ракеты. Генштаб обновил данные по потерям россии в войне с Украиной
Информация, от которой тепло на душе
Фото: tsn.ua
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует об общих боевых потерях противника с 24.02 по 01.05.
- личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1026 (+18) ед.;
- боевых бронированных машин – 2471 (+26) ед.;
- артиллерийских систем – 451 (+15) ед.;
- РСЗО – 151 (+0) ед.;
- средства ПВО – 80 (+3) ед.;
- самолетов – 192 (+2) ед.;
- вертолетов – 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед.;
- корабли/катера – 8 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13).
- Специальная техника – 32(+0).
- Крылатые ракеты – 84.
В скобках – изменения за сутки.
Генштаб объединил в одну категорию автомобильную технику и автоцистерны. Пусковые установки, очевидно, теперь будут учитываться к артиллерийским системам. Также в списке появились данные о крылатых ракетах.
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Также напоминаем, что подсчет потерь врага усложняется из-за интенсивности боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
01.05.2022 в 14:17
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