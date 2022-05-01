Федоров: Работы по восстановлению связи в Херсонской и Запорожской областях уже ведутся
Проблема будет решена в скором времени
Фото: TrixAbia
В Херсонской и Запорожской областях уже ведутся работы по восстановлению связи. Как известно, она была ранее отключена оккупантами. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
"Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.
Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет восстановлена", - говорится в сообщении.
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Источник:Телеграм Федорова
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