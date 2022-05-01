СБУ обезвредила российскую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет и обвинить Украину

Служба безопасности Украины заявляет об уничтожении российской ДРГ, которая готовилась сбить пассажирский самолет и обвинить в этом украинских военных.

"СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК "Stinger".

Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранное ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе", - сообщает СБУ.