СБУ обезвредила российскую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет и обвинить Украину
Теракт был предотвращен
Фото: Служба безпеки України
Служба безопасности Украины заявляет об уничтожении российской ДРГ, которая готовилась сбить пассажирский самолет и обвинить в этом украинских военных.
"СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.
В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК "Stinger".
Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранное ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе", - сообщает СБУ.
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