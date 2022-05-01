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СБУ обезвредила российскую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет и обвинить Украину

Общие новости
(2 голосов)

Теракт был предотвращен

СБУ обезвредила российскую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет и обвинить Украину

Фото: Служба безпеки України

Новина українською

Служба безопасности Украины заявляет об уничтожении российской ДРГ, которая готовилась сбить пассажирский самолет и обвинить в этом украинских военных.

"СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК "Stinger".

Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранное ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе", - сообщает СБУ.

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
Фейсбук СБУ

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Комментарии (2)
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Litb@rski (Кёльн)
01.05.2022 в 14:35
А над Украиной разве летают пассажирские самолеты?
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alex 66 (Кременчук)
01.05.2022 в 14:37
А може уважніше треба читати...
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