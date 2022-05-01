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Подоляк рассказал о происходящих внутри рф процессах вследствие чрезмерной уверенности россиян в своей правоте

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"Ни желтый, ни голубой цвета современной коричневой Рф не подходят" (с)

Подоляк рассказал о происходящих внутри рф процессах вследствие чрезмерной уверенности россиян в своей правоте

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о происходящих внутри российской федерации процессах вследствие чрезмерной уверенности кремля в своей правоте.

Подоляк пишет:

"Рф настолько «уверена» в своей правоте, что внутри страны и на временно оккупированных территориях:

  1. Остервенело, истерично, с помощью толп полицейских задерживает участников даже одиночных пикетов, на которых люди держат в руках либо пустые плакаты, либо с надписью «Нет войне».
  2. Использует слезоточивый газ, бронетранспортеры, автоматическую стрельбу из стрелкового оружия в центре городов Юга Украины, чтобы защититься от массовых проукраинских митингов протеста.
  3. Отключила свою страну от любых альтернативных источников коммуникации, в том числе социальных сетей. Сейчас спешно пытается отключить связь и интернет на Юге Украины, чтобы везде попробовать поставить толстую и крикливую z-пропаганду.
  4. Панически перекрашивает по всей территории Рф желто-голубые цвета. Правильно, ни желтый, ни голубой современной коричневой Рф не подходят.
  5. На оккупированных территориях ключевой идеей стало восстановление… памятников Ленину. Оказалось, что этот раритет и есть единственным z-символом нового «русского мира». Ну, кроме обязательного «воровства унитаза». Кстати, российский воин с унитазом – памятники новой России...
  6. Все мировые звезды поддержали Украину. На стороне Рф нет никого. Вообще. Изгои потому что.
  7. Рф теперь официально является автором новой реакционной и человеконенавистнической идеологии – рашизма. При всей схожести с нацизмом – геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые умышленные убийства мирных граждан, оправдание убийств и захвата чужой территории собственной «избранностью» – рашизм отличается осознанным массовым согласием нации (российского общества) на максимально варварские убийства и разрушения.
  8. Рф добровольно и в короткие сроки изолировала себя от мира и убила все свои пропагандистские фишки десятилетия – русская культура, «русский мир», русская весна, День Победы, российский спорт, российская пропаганда и прочее. Все это мертвое отныне".

Напомним, что ранее СБУ сообщила о том, что предотвратила очередную провокацию со стороны российской федерации.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Михайло Подоляк

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