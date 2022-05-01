Глава МИД Германии: Мир на условиях россии не принесет безопасности ни Украине, ни Европе
Немцы начинают просыпаться
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассматривает вывод всех российских солдат из Украины как предпосылку для снятия санкций против РФ.
"Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам понятно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска.
Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае, это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам.
Мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен путином. Как бы нам ни хотелось, нет пути назад к периоду до 24 февраля. Мы больше никогда не можем полагаться только на обещания путина", – заявила министр.
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