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"Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли

Общие новости
(2 голосов)

Феерический идиот

"Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 30-го апреля, во Львов прибыла голливудская звезда Анжелина Джоли. Она встретилась с переселенцами, способствует поступлению гуманитарной помощи в Украину и занимается другими полезными делами.

На россии уже отреагировали – путинский прихвостень Рогозин, директор Роскосмоса, от зависти заговорил стихами, приглашая Джоли на временно оккупированный россией украинский Донбасс.

"Давай к нам на Донбасс!
Здесь водка, пиво, квас.
Крутые здесь ребята
Как дубик в три охвата"…

"Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли - изображение 1

Скриншот - УНИАН

Поистине, Рогозин привлекает Джоли самыми ценными российскими ресурсами – водкой, пивом и дубами.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gary Busey (Харьков)
01.05.2022 в 15:39
Якою мовою, цікаво?
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