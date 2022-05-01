"Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Феерический идиот
фото з відкритих джерел
Вчера, 30-го апреля, во Львов прибыла голливудская звезда Анжелина Джоли. Она встретилась с переселенцами, способствует поступлению гуманитарной помощи в Украину и занимается другими полезными делами.
На россии уже отреагировали – путинский прихвостень Рогозин, директор Роскосмоса, от зависти заговорил стихами, приглашая Джоли на временно оккупированный россией украинский Донбасс.
"Давай к нам на Донбасс!
Здесь водка, пиво, квас.
Крутые здесь ребята
Как дубик в три охвата"…
Скриншот - УНИАН
Поистине, Рогозин привлекает Джоли самыми ценными российскими ресурсами – водкой, пивом и дубами.
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