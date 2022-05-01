"Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли

Вчера, 30-го апреля, во Львов прибыла голливудская звезда Анжелина Джоли. Она встретилась с переселенцами, способствует поступлению гуманитарной помощи в Украину и занимается другими полезными делами.

На россии уже отреагировали – путинский прихвостень Рогозин, директор Роскосмоса, от зависти заговорил стихами, приглашая Джоли на временно оккупированный россией украинский Донбасс.

"Давай к нам на Донбасс!

Здесь водка, пиво, квас.

Крутые здесь ребята

Как дубик в три охвата"…

Скриншот - УНИАН

Поистине, Рогозин привлекает Джоли самыми ценными российскими ресурсами – водкой, пивом и дубами.