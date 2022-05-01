С голами Алиева и Саленко. В Бородянке впервые после оккупации состоялся футбольный матч
Немного праздника для местной публики
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В недавно освобожденной от оккупации российскими захватчиками Бородянке состоялся благотворительный товарищеский матч мира за Украину.
В поединке приняли участие команда Добровольческого Батальона Байден и команда Ветеранов киевского "Динамо". Встреча прошла на базе ДЮСШ Бородянка и завершилась со счетом 5:5. Победителем была признана Украина.
Известно, что среди ветеранов Динамо голами отличились Александр Алиев, Олег Саленко, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили поселок городского типа Бородянка в Киевской области в начале апреля. Российские оккупанты отступили из населенного пункта, а затем и вообще покинули всю область.
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