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С голами Алиева и Саленко. В Бородянке впервые после оккупации состоялся футбольный матч

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Немного праздника для местной публики

С голами Алиева и Саленко. В Бородянке впервые после оккупации состоялся футбольный матч

Фейсбук ДЮФК Титан

Новина українською

В недавно освобожденной от оккупации российскими захватчиками Бородянке состоялся благотворительный товарищеский матч мира за Украину.

В поединке приняли участие команда Добровольческого Батальона Байден и команда Ветеранов киевского "Динамо". Встреча прошла на базе ДЮСШ Бородянка и завершилась со счетом 5:5. Победителем была признана Украина.

Известно, что среди ветеранов Динамо голами отличились Александр Алиев, Олег Саленко, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили поселок городского типа Бородянка в Киевской области в начале апреля. Российские оккупанты отступили из населенного пункта, а затем и вообще покинули всю область.

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В статье: Александр Алиев Олег Саленко
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Источник:
ДЮФК Титан

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2022 в 13:40
Може матч?...
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