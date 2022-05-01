С голами Алиева и Саленко. В Бородянке впервые после оккупации состоялся футбольный матч

В недавно освобожденной от оккупации российскими захватчиками Бородянке состоялся благотворительный товарищеский матч мира за Украину.

В поединке приняли участие команда Добровольческого Батальона Байден и команда Ветеранов киевского "Динамо". Встреча прошла на базе ДЮСШ Бородянка и завершилась со счетом 5:5. Победителем была признана Украина.

Известно, что среди ветеранов Динамо голами отличились Александр Алиев, Олег Саленко, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили поселок городского типа Бородянка в Киевской области в начале апреля. Российские оккупанты отступили из населенного пункта, а затем и вообще покинули всю область.