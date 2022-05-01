Сегодня, первого мая, планируется гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье

Мариупольский городской совет сообщает о том, что сегодня, первого мая, из Мариуполя планируется гуманитарный коридор в Запорожье.

"Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16.00 возле ТРЦ "Порт Сити". Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно. Молимся, чтобы все сработало", - пишет городской совет разрушенного россией города.

Добавим, что вчера, 30-го апреля, из Мариуполя удалось эвакуировать двадцать мирных людей.