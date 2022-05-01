Эмбарго? Нет, не слышали. Российский Газпром увеличивает прокачку газа через Украину на 40%

Поставки российского газа в Европу через Украину с 1 мая поднимутся почти на 40%.

Номинация на прокачку газа РФ в Европу на 1 мая составляет 96,7 млн ​​куб.м по сравнению с 69,6 млн куб. м на 30 апреля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, согласно подтвержденным заявкам европейских потребителей - 97,2 млн куб.м на 1 мая", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Европейские импортеры российского газа существенно увеличили заявки на поставку топлива "Газпрому", дождавшись понижения контрактных цен. Большинство договоров имеют привязку к рыночному индексу "на день вперед" – его значение в апреле было на рекордном уровне около $1400 за тысячу кубометров, а в мае снизилось до $1100.