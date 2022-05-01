Глава генштаба россии получил осколочное ранение под Изюмом, - источник

Глава генштаба россии, валерий герасимов, получил осколочные ранения во время удара ВСУ по командному пункту врага под Изюмом. Об этом сообщает телеграмм-канал GeneralSVR:

"Дорогие подписчики и гости канала! Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был ранен на территории Украины. Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости. Осколок извлечен, опасности для жизни нет", - написано в сообщении.