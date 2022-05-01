По примеру США. Украина предложила Германии принять закон о ленд-лизе

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag предложил немецким властям принять ленд-лиз по примеру США:

“Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не можете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против россии были бы важны.

Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет – чтобы победить россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение”, - сказал Мельник.