По примеру США. Украина предложила Германии принять закон о ленд-лизе
А также создать антироссийский союз
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag предложил немецким властям принять ленд-лиз по примеру США:
“Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не можете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против россии были бы важны.
Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет – чтобы победить россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение”, - сказал Мельник.
Конгресс США одобрил ленд-лиз для Украины 27 апреля, однако его должна поддержать еще Палата представителей, а также документ должен быть подписан президентом Джо Байденом.
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