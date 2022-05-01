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Российские пропагандистские СМИ пишут об эвакуации из Азовстали сорока гражданских людей

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Среди них – восемь детей

Российские пропагандистские СМИ пишут об эвакуации из Азовстали сорока гражданских людей

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пропагандистское российское издание ТАСС пишет о том, что сегодня, 1-го мая, произошла эвакуация сорока гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди выбравшихся из катакомб – восемь детей.

Отметим, что сегодня утром Мариупольский городской совет на официальном уровне объявил об открытии зеленого коридора для эвакуации из Мариуполя в Запорожье. Но заработать он должен с 16.00.

Добавим, что накануне из "Азовстали" удалось спасти до двадцати мирных жителей. Также важно напомнить о сигналах из Офиса президента Украины, которые (сигналы) касались возможной эвакуации людей из Мариуполя, который уже более двух месяцев пребывает под российской блокадой.

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В статье: война с Россией
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