Конгрессмен Кроу: Следующая помощь США может включать артиллерию дальнего действия и дроны

Конгрессмен Джейсон Кроу после визита в Украину заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможности предоставления Украине более современного оружия.

"Мы обменялись мнениями с президентом Зеленским и высшим руководством, как мы можем сделать всё наилучшим образом, как мы продолжим предоставлять боеприпасы, топливо и оружие, которое у них уже есть, как мы можем изменить природу нашей поддержки и дать им новое и более современное оружие, чтобы ответить на следующий этап этого сражения, как мы можем тренировать украинских военных и солдат использовать эти новые системы, в то время как они борются.

Я приехал как член Комитета по разведке и Комитета по вооруженным силам с тремя сферами внимания: оружие, оружие и оружие. Мы должны убедиться, что у украинцев есть все необходимое для победы. Что мы увидели за последние два месяца – это их ярость, сильная гордость, их способность бороться и побеждать, если у них есть поддержка.

Следующая поддержка США может включать артиллерию дальнего действия, более современные дроны, контрартиллерийские системы, которые помогут украинцам вступать в бой на дальних дистанциях", - сказал Кроу.