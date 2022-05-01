Россияне активизировались в море и пытались осуществить эвакуацию со Змеиного
ВСУ нанесли удар по оккупантам, которые находились на острове
Фото: Главком
Оперативное командование "Південь" сообщает об активизации сил противника в Черном море.
После нанесения ВСУ очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа "Раптор" россияне пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих остающихся на острове подразделений.
Остальные корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.
Также в Одесской области враг продолжает отслеживание обстановки с применением блезпилотных разведчиков. Попаданием противовоздушной обороны вражеский прибор "Орлан-10" ликвидирован.
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