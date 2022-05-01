В одной из приграничных с Украиной областей россии – пожар. Горит объект министерства обороны
По заявлению губернатора
фото з відкритих джерел
Сегодня, первого мая, около полудня в граничащей с Украиной Белгородской области росии, произошли взрывы и разгорелся пожар.
Как сообщает губернатор Белгородской области, горит один из объектов министерства обороны россии.
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - написал губернатор.
При этом, сетью активно распространяются фотографии и видео с бурлящим пожаром. Как уточняют местные СМИ, произошел взрыв складов боеприпасов в Томаровце.
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Источник:Телебачення Торонто
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