Оккупанты уничтожили 600кг сельскохозяйственных удобрений на Николаевщине
Химической угрозы нет
Враг продолжает обстреливать украинскую территорию. Оперативное командование "Південь" сообщает, что в результате артиллерийско-минометных обстрелов Николаевщины россияне попали в сельскохозяйственный склад с удобрениями.
Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет.
Предварительно обошлось без пострадавших.
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Источник:Оперативне командування "Південь"
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