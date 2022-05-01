Оккупанты уничтожили 600кг сельскохозяйственных удобрений на Николаевщине

Враг продолжает обстреливать украинскую территорию. Оперативное командование "Південь" сообщает, что в результате артиллерийско-минометных обстрелов Николаевщины россияне попали в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет.

Предварительно обошлось без пострадавших.