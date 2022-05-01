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Оккупанты уничтожили 600кг сельскохозяйственных удобрений на Николаевщине

Общие новости
(1 голосов)

Химической угрозы нет

Оккупанты уничтожили 600кг сельскохозяйственных удобрений на Николаевщине

Новина українською

Враг продолжает обстреливать украинскую территорию. Оперативное командование "Південь" сообщает, что в результате артиллерийско-минометных обстрелов Николаевщины россияне попали в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет.

Предварительно обошлось без пострадавших.

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В статье: война с Россией
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