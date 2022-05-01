На заводе Азовсталь находятся 1500-2000 человек
Наши люди в плену у путина
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Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что в Мариуполе на заводе "Азовсталь" находятся 1 500 – 2 000 человек.
"Мы должны понимать, что вопрос освобождения заложников Мариуполя – это личный вопрос путина. В этом случае он лично принимает решение, что делать с этими людьми – отпускать, не отпускать и так далее.
К сожалению, это вопрос, лично держащий путин. Эти люди – это заложники путина", – сказал Денисенко.
Также Денисенко добавил, что Украина поднимает вопросы Мариуполя на всех возможных уровнях и делает все для обеспечения эвакуации.
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