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Зеленский: Началась эвакуация гражданских из Азовстали

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Зеленский: Началась эвакуация гражданских из Азовстали

фото из открытых источников

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, первого мая, ближе к вечеру началась эвакуация гражданского населения из завода "Азовсталь" в Мариуполе. Ранее об этом писали российские пропагандистские СМИ. Впоследствии – и ООН.

"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - написал Зеленский в твиттере.

Эвакуация людей из Мариуполя – одно из приоритетных направлений дипломатической работы Украины. Ранее Офис президента заявлял о том, что есть положительные сдвиги в этом направлении. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что в Мариуполе на заводе "Азовсталь" находятся 1 500 – 2 000 человек.

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В статье: война с Россией
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