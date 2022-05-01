Папа Римский трижды просил Путина о эвакуации людей из Мариуполя. Ему трижды отказали
На заводе находится около 600 людей
Фото: ИА Regnum
Глава католической церкви и Ватикана Франциск, по информации Il Messaggero, трижды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и с территории завода "Азовсталь".
По разным данным на заводе находятся от 600 до 2000 людей. На все три обращения президент России ответил отказом. Россия не согласилась гарантировать безопасный выход по гуманитарным коридорам.
Дважды Папа Римский просил о эвакуации мариупольцев на территории, подконтрольные Украине, и один раз о вывозе гражданских на корабле под флагом Ватикана.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Одессе и Николаеве раздались взрывы. Уже есть комментарии должностных лиц
- Отец Цыганкова уехал из Украины в статусе члена тренерского штаба Динамо
- Чемпионство Реала, паритет в гонке за титул в АПЛ, фиаско Баварии и Дортмунда. Главные новости за 30 апреля
- Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти