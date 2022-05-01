Папа Римский трижды просил Путина о эвакуации людей из Мариуполя. Ему трижды отказали

Глава католической церкви и Ватикана Франциск, по информации Il Messaggero, трижды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и с территории завода "Азовсталь".

По разным данным на заводе находятся от 600 до 2000 людей. На все три обращения президент России ответил отказом. Россия не согласилась гарантировать безопасный выход по гуманитарным коридорам.

Дважды Папа Римский просил о эвакуации мариупольцев на территории, подконтрольные Украине, и один раз о вывозе гражданских на корабле под флагом Ватикана.