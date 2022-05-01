Генштаб: Основные усилия россияне сосредоточили на Криворожском направлении
Оккупанты продолжаю наступление, но успеха не имеют
Фото: censor.net
Генеральный штаб ВСУ доложил ситуацию на Восточном и Южном фронтах по состоянию на 18:00 шестьдесят седьмых суток противостояния российскому военному вторжению.
Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.
На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.
На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.
На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.
Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.
В Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.
В Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.
В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.
Российские оккупанты продолжают противоправные действия против граждан Украины на временно занятых территориях. Препятствуют свободному перемещению наших граждан на незахваченную россиянами территорию Украины. Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях. Призываем граждан продолжать тотальное сопротивление оккупантам.
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