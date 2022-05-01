  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ: Не исключается проведение демонстрационных действий вдоль границы
В тренде

Генштаб ВСУ: Не исключается проведение демонстрационных действий вдоль границы

Общие новости
(1 голосов)

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории беларуси

Генштаб ВСУ: Не исключается проведение демонстрационных действий вдоль границы

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на северной границе Украины – по состоянию на 18:00 1 мая.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины с территории республики беларусь, а также осуществление провокаций в районах расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших сил обороны.

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск в Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.

В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ВСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде