Генштаб ВСУ: Не исключается проведение демонстрационных действий вдоль границы

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на северной границе Украины – по состоянию на 18:00 1 мая.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины с территории республики беларусь, а также осуществление провокаций в районах расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших сил обороны.

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск в Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.

В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.