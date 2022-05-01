Генштаб ВСУ: Не исключается проведение демонстрационных действий вдоль границы
Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории беларуси
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на северной границе Украины – по состоянию на 18:00 1 мая.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины с территории республики беларусь, а также осуществление провокаций в районах расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших сил обороны.
На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск в Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.
В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.
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