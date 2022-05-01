Россияне вывезли сельхозтехники из Мелитопольского района на сумму 5 млн долларов

Российская армия продолжает воровать технику у украинских аграриях на временно оккупированных территориях. По информации CNN, в Мелитопольском районе россияне похитили всю технику из сельскохозяйственного салона и вывезли в чечню.

Техника на общую сумму в 5 млн долларов была изъята из диллерского центра американской компании John Deere и вывезена на более чем тысячу километров в россию. Только стоимость комбайнов составляет 300 тысяч долларов каждый. Однако мародёры не могут использовать комбайны и другую технику благодаря удалённой блокировке.

Источник в Мелитополе сообщает, что в российской армии есть конкурирующие войска: одни приходят мародёрить утром, а другие - вечером. Уже после того, как технику вывезли в чечню, оказалось, что она заблокирована удалённо. Однако на россии уже нашлись желающие, которые пытаются обойти защиту. Впрочем, даже если комбайны не удастся запустить, есть риск, что их разберут и продадут на запчасти.

Россияне вывозят не только сельхозтехнику - комбайны, тракторы, сеялки - но и зерно, а также строительные материалы.

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Россияне предлагают украинским фермерам делиться с ними прибылью 50/50. Однако те из них, кто находятся на временно неподконтрольной Украине территории, в принципе не могут реализовывать свою продукцию из-за закрытых элеваторов и портов.