В конгресс США внесли резолюцию о использовании американских военных в Украине
В случае применения путиным химического, биологического или ядерного оружия
Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер внес в конгресс США резолюцию о том, что если путин применит оружие массового уничтожения, штаты направят своих военных на помощь союзникам.
"Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины", - говорится в сообщении Кинзингера.
По мнению политика, данная резолюция должна стать красной линией для россии.
Также Кинзингер добавил, что США должны подтвердить, что поддерживают людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Вашингтон должен принять меры, чтобы остановить убийства и пытки мирных украинцев.
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