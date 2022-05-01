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В конгресс США внесли резолюцию о использовании американских военных в Украине

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В случае применения путиным химического, биологического или ядерного оружия

В конгресс США внесли резолюцию о использовании американских военных в Украине

Новина українською

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер внес в конгресс США резолюцию о том, что если путин применит оружие массового уничтожения, штаты направят своих военных на помощь союзникам.

"Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины", - говорится в сообщении Кинзингера.

По мнению политика, данная резолюция должна стать красной линией для россии.

Также Кинзингер добавил, что США должны подтвердить, что поддерживают людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Вашингтон должен принять меры, чтобы остановить убийства и пытки мирных украинцев.

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В статье: война с Россией
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