В конгресс США внесли резолюцию о использовании американских военных в Украине

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер внес в конгресс США резолюцию о том, что если путин применит оружие массового уничтожения, штаты направят своих военных на помощь союзникам.

"Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины", - говорится в сообщении Кинзингера.

По мнению политика, данная резолюция должна стать красной линией для россии.

Также Кинзингер добавил, что США должны подтвердить, что поддерживают людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Вашингтон должен принять меры, чтобы остановить убийства и пытки мирных украинцев.