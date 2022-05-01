Вениславский: Наши ВСУ понимают, как освобождать Херсонщину

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что ситуацию с освобождением Херсона нужно оценивать комплексно.

"Наши ВСУ понимают, как освобождать Херсонщину. Но шаг за шагом. Первая задача – это не допустить реализации планов россиян на востоке – в Донецкой и Луганской областях, а затем уже освобождать другие территории Украины", – сказал Вениславский.

Также Вениславский прокомментировал перенос россиянами так называемого "референдума" в регионе.