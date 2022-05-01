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Вениславский: Наши ВСУ понимают, как освобождать Херсонщину

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Первая задача - освободить Донбасс

Вениславский: Наши ВСУ понимают, как освобождать Херсонщину

24 канал

Новина українською

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что ситуацию с освобождением Херсона нужно оценивать комплексно.

"Наши ВСУ понимают, как освобождать Херсонщину. Но шаг за шагом. Первая задача – это не допустить реализации планов россиян на востоке – в Донецкой и Луганской областях, а затем уже освобождать другие территории Украины", – сказал Вениславский.

Также Вениславский прокомментировал перенос россиянами так называемого "референдума" в регионе.

"Думаю, что это все же свидетельствует о том, что россия отреагировала на слова президента Украины, который четко заявил - в случае псевдореферендумов, никаких оснований для дальнейших переговоров не будет. Это, на мой взгляд, достаточно мощный сигнал для нас", - добавил депутат. .

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В статье: война с Россией Федор Вениславский
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Источник:
24 канал

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