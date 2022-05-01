Байден: россия - агрессор, мир будет привлекать россию к ответственности
Президент США поддержал Украину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден высказался на счет путинской агрессии и заявил, что мир будет бороться против россии.
"Так же, как путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его.
россия является агрессором, мир должен и будет привлекать россию к ответственности", - заявляет глава американского государства.
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Источник:Twitter Joe Biden
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