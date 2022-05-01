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Байден: россия - агрессор, мир будет привлекать россию к ответственности

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Президент США поддержал Украину

Байден: россия - агрессор, мир будет привлекать россию к ответственности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден высказался на счет путинской агрессии и заявил, что мир будет бороться против россии.

"Так же, как путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его.

россия является агрессором, мир должен и будет привлекать россию к ответственности", - заявляет глава американского государства.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
Twitter Joe Biden

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