Байден: россия - агрессор, мир будет привлекать россию к ответственности

Президент США Джо Байден высказался на счет путинской агрессии и заявил, что мир будет бороться против россии.

"Так же, как путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его.

россия является агрессором, мир должен и будет привлекать россию к ответственности", - заявляет глава американского государства.