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Кадры спасательной операции людей из-под завалов Азовстали

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(1 голосов)

Полк "Азов" достает мариупольцев из полуразрушенных укрытий "Азовстали"

Кадры спасательной операции людей из-под завалов Азовстали

Азов

Новина українською

Сейчас в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" силами полка "Азов" проходит операция по спасению жителей города из-под завалов.

Сегодня удалось эвакуировать из города первую сотню мариупольцев.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
01.05.2022 в 22:26
слава Богу!
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