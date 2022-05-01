Появилось видео спасательной операции людей из-под завалов Азовстали
Полк "Азов" достает мариупольцев из полуразрушенных укрытий "Азовстали"
Азов
Сейчас в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" силами полка "Азов" проходит операция по спасению жителей города из-под завалов.
Сегодня удалось эвакуировать из города первую сотню мариупольцев.
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
01.05.2022 в 22:26
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