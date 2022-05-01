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Восточная группировка Украины уничтожила за сутки 57 россиян и 26 единиц техники

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Слава украинским защитникам!

Восточная группировка Украины уничтожила за сутки 57 россиян и 26 единиц техники

Фото: Reuters

Новина українською

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от русских захватчиков.

Оперативно-тактическая группировка "Схід" доложила об успехах наших воинов за последние сутки. В общей сложности ВСУ отразили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта кафиров, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневого поражения.

В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – 57
  • танков – 1
  • БМП – 5
  • БТР – 5
  • МТЛБ – 2
  • артиллерийских систем – 6
  • АТТ – 3
  • БПЛА – 4
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В статье: война с Россией
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