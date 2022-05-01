Восточная группировка Украины уничтожила за сутки 57 россиян и 26 единиц техники
Слава украинским защитникам!
Фото: Reuters
Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от русских захватчиков.
Оперативно-тактическая группировка "Схід" доложила об успехах наших воинов за последние сутки. В общей сложности ВСУ отразили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта кафиров, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневого поражения.
В результате боев было уничтожено:
- личного состава – 57
- танков – 1
- БМП – 5
- БТР – 5
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 6
- АТТ – 3
- БПЛА – 4
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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