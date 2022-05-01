Теннисистка Костюк: Я просто думаю, к чему все это идет? Что мне делать со своей жизнью? Для чего я живу?

Украинская теннисистка Марта Костюк дала интервью американскому изданию CNN, в котором рассказала о том, как она и украинские игроки переживают войну против России, а также прокомментировала позицию российских игроков:

"Прямо сейчас происходит что-то неописуемое, я бы сказала, потому что умер родитель одного теннисиста. Дом другого теннисиста полностью разрушен.

Первую неделю или две [после начала войны] было очень тяжело. Прошло два месяца, и вы знаете, ментальное состояние то улучшается, то ухудшается, это меняется. Я пытаюсь немного направить себя, просто пытаюсь увидеть, где я нахожусь. Пытаюсь почувствовать и понять себя.

Я начала [работать с психологом] пару недель назад, это очень помогает. Но знаете, иногда приходит понимание до какой степени они страшны, мысли, которые приходят к вам.

Я не хочу произносить этого, потому что вы знаете, вы сможете понять, о чем я пытаюсь сказать.

Потому что в этот момент происходит так много всего, тебе нужно вынести так много всего и сразу, что ты просто не можешь больше с этим справляться.

Я просто думаю: "К чему все это идет? Это никогда не заканчивается, что мне делать со своей жизнью сейчас? Для чего я живу?"

Все делают это [придают огласки события в Украине] по-разному, но единственная цель, которая у меня есть, это не чувствовать себя жертвой в этой ситуации.

Потому что я не такая и не позиционирую себя таковой. Первые две недели [с момента вторжения] у меня было такое ощущение, что я жертва, я не знала, что мне делать, потому что я редко так себя чувствую в жизни.

И это стало для меня поворотным моментом, когда я избавилась от ощущения того, что я жертва.

Я не должна молчать. Я должна говорить то, что думаю. Я не должна кричать во все горло, типа, "Помогите нам". Мы конкретно говорим, в чем нам нужна помощь.

Я все еще теннисистка, и я все еще хочу соревноваться. Я не хочу получить травму. Я не хочу доходить до определенных моментов, когда я просто: "Знаете что? Я всё". На данный момент я не могу играть в теннис... Я ничего не могу делать.

Я не понимаю, какой смысл разделять эти две вещи [спорт и политику]? Это одна большая система, в которой мы вращаемся. Одного не может жить без второго, и наоборот.

Так что для меня [идея о том, что] "спорт вне политики". Честно говоря, за столько лет было доказано совершенно обратное.

Мы пытаемся говорить о том, что никто из игроков [из России и Беларуси] на самом деле не подошел и не заговорил с нами, чтобы попытаться как-то помочь.

Раньше мы дружили со многими игроками. Я больше ни с кем не дружу, как одиночка.

Мы знаем, что весь мир пытается поддержать нас. Все знают, что то, что происходит, неправильно. И все же внутри соревнований мы одни.

Российские теннисисты, некоторые из них на самом деле не живут в России. Они имеют все возможности забрать свою семью, уехать и сказать, как они в действительности считают правильным поступать, если они чувствуют, что должны высказаться против этого.

Но они этого не делают. У них было достаточно времени, чтобы сделать это, давайте будем честны.

У каждого есть выбор. Есть куча теннисистов, у которых есть средства, чтобы вывезти семью из страны. И все же они этого не делают. Почему, я не знаю.

Я бы не хотела жить в стране, которая не позволяет мне высказываться, которая не позволяет мне жить своей жизнью, которая угрожает опасностью моей семье из-за моих действий.

Поэтому мы пытаемся заставить их высказаться так или иначе, типа, даже если вы поддерживаете это вторжение, говорите об этом, просто высказывайте свое мнение публично. Но они знают, что если они это сделают, то останутся вне соревнований".