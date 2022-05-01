В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 17 артиллерийских систем и 50 единиц техники
Отбили 10 атак россиян
Getty Images/Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины успешно отразили 10 атак россиян в течение 1 мая в зоне ООС.
Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.
За прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки:
- Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага.
- Подразделениями ПВО сбиты 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов.
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Источник:ООС
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