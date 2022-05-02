Из Лисичанска удалось эвакуировать 26 людей
Город регулярно обстреливается российскими оккупантами
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что сегодня из Лисичанска произошла эвакуация жителей.
Всего за сегодня из обстреливаемого города удалось вывезти 26 человек. Все они направляются в Днепр.
"Хочу отметить, что в Лисичанске ежедневно есть желающие уехать подальше от эха "русского мира". Горожане проживают на значительной территории - около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации. А как только в отдаленный район добирается информация о возможности безопасно уехать - люди принимают решения и эвакуируются. Сегодня уехали 26 человек. Уверен, в будни будет еще больше", - рассказал Гайдай.
Популярное сейчас
- Раненый зверь вдвойне опаснее. АПЛ. Эвертон – Челси 1:0
- Шахтёр расписал результативную ничью с Хайдуком. У хорватов капитанил 17-летний украинец
- С голами Алиева и Саленко. В Бородянке впервые после оккупации состоялся футбольный матч
- Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО