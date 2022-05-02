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Из Лисичанска удалось эвакуировать 26 людей

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Город регулярно обстреливается российскими оккупантами

Из Лисичанска удалось эвакуировать 26 людей

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что сегодня из Лисичанска произошла эвакуация жителей.

Всего за сегодня из обстреливаемого города удалось вывезти 26 человек. Все они направляются в Днепр.

"Хочу отметить, что в Лисичанске ежедневно есть желающие уехать подальше от эха "русского мира". Горожане проживают на значительной территории - около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации. А как только в отдаленный район добирается информация о возможности безопасно уехать - люди принимают решения и эвакуируются. Сегодня уехали 26 человек. Уверен, в будни будет еще больше", - рассказал Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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