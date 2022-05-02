Милан сохраняет лидерство в Серии А, Эвертон не теряет надежд остаться в АПЛ. Главные новости за 1 мая

"Горняки" провели очередной благотворительный матч во время своего турне. Игра состоялась в Хорватии против "Хайдука" и завершилась очень бодрой ничьей 3:3. Дончане проигрывали по ходу встречи 0:2 и 2:3, однако находили в себе силы отыгрываться. Из неприятного: Михаил Мудрик получил повреждение в начале встречи и был заменён. Степень серьёзности травмы станет известна позже. Кстати говоря, за "Хайдук" матч заканчивал 17-летний украинский голкипер Давид Фесюк, который даже получил капитанскую повязку.

Оба лидера текущего чемпионата Италии в воскресенье одержали синхронные победы в один гол. "Милан" только благодаря позднему голу Леау справился с "Фиорентиной". "Интер" несколькими часами позднее также отметил победу, она получилась более результативной, но также в один гол: на выезде был обыгран "Удинезе". Таким образом, в борьбе за титул на Апеннинах сохраняется паритет: "Милан" лидирует, но "Интер" отстаёт всего на два очка. К слову, другой гранд итальянского футбола, "Ювентус", свой воскресеный матч также выиграл : и также в один гол обыграв "Венецию".

"Ириски" не теряют надежд сохранить место в элите английского футбола. В воскресенье мерсисайдцы в родных стенах обыграли одного из лидеров лиги, "Челси". Украинец Виталий Миколенко отыграл весь матч и даже имел неплохой момент забить сам, но с левой не попал в створ ворот из района левого угла штрафной. До спасительного семнадцатого места всего два очка и есть матч в запасе. Из других результатов дня в Англии отмечаем победу "Арсенала" над "Вест Хэмом" 2:1 (девять минут для Ярмоленко) и "Тоттенхэма" над "Лестером" 3:1 (дубль и ассист Сона).

Каталонский гранд прервал полосу из трёх кряду поражений на "Камп Ноу", обыграв дома "Мальорку". Проигрывать ещё и шестнадцатой команде чемпионата было бы совсем стыдно, подумали Депай и Бускетс, забив к 54-й минуте по голу. Соперник ответил на это одним результативным ударом. За четыре тура до завершения сезона "Барса" вторая и опережает "Севилью" на два балла.

Футбольная команда "блауграны" завершит этот сезон без трофеев, а вот футзальная спустя год вернула титул лучшей в Европе. Интриги в финальном поединке против лиссабонского "Спортинга" не получилось: "Барса" дважды забила до перерыва и ещё один раз после оного. В конце, когда португальцы уже играли в пять полевых, в их воротах побывал ещё один мяч. Четвёртый кубок чемпионов отправляется в музей клуба.

Боссы манчестерского клуба не планируют расставаться с наставником и ведут переговоры с Хосепом о продлении его действующего соглашения. Нынешний контракт истекает летом 2023 года, и клуб хочет, чтобы специалист оставался у руля команды как минимум на два сезона дольше. Гвардиола перебрался на "Этихад" в 2016 году. За это время он выиграл с клубом Кубок лиги (четырежды) чемпионат (трижды), Суперкубок (дважды) и Кубок Англии (один раз) - в общем почти всё, кроме Лиги чемпионов.