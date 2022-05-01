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Кремль принял решение атаковать Молдову

Общие новости
(2 голосов)

Сообщают британские СМИ, со ссылкой на украинскую разведку

Кремль принял решение атаковать Молдову

Приднестровье

Новина українською

Путин принял решение о войне в Молдове. Об этом сообщает английское издание The Times, ссылаясь на источники в украинской разведке.

"Мы считаем, что кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – прим.) с военной точки зрения станем более уязвимыми." это будет угроза целостности Украины.

Если Россия признает независимость Приднестровья, это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", - как заявляет издание - по словам украинской разведки.

В частности, издание сообщает, что ФСБ рассматривает возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране.

Читайте такжеЗнакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову
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В статье: война с Россией
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Источник:
The Times

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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
02.05.2022 в 01:05
Біженці з придністров'я їдуть в Одесу.
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