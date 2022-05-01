Кремль принял решение атаковать Молдову
Сообщают британские СМИ, со ссылкой на украинскую разведку
Приднестровье
Путин принял решение о войне в Молдове. Об этом сообщает английское издание The Times, ссылаясь на источники в украинской разведке.
"Мы считаем, что кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – прим.) с военной точки зрения станем более уязвимыми." это будет угроза целостности Украины.
Если Россия признает независимость Приднестровья, это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", - как заявляет издание - по словам украинской разведки.
В частности, издание сообщает, что ФСБ рассматривает возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране.
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