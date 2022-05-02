Демилитаризировали склад с зерном. По Днепропетровской области прилетело три вражеские ракеты
Хроника утренних тревог
Днепр вечерний
Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук и глава Днепропетровской Областной военной администрации Валентин Резниченко рассказали о том, как в регионе прошла ночь, а также об утренних сиренах.
"Днепропетровщина. 2 мая. 08:02. У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", – отметил Резниченко.
"08:10. Продолжается шестьдесят восьмой день сопротивления Украины российской агрессии. Утром произошел "прилет" вражеской ракеты к Покровской общине в Синельниковском районе. Оккупанты попали в элеватор одной из агрофирм. В здании, где хранилось зерно, обрушилась крыша. Обошлось и крыша. Обошлось без погибших и пострадавших. Во всех других общинах Днепропетровщины спокойно. На данный момент врага на территории области нет. В области несколько раз был объявлен сигнал воздушной тревоги. Также на территорию Межевской общины, примыкающей к Донетчине, прилетело две вражеские ракеты. Информация о масштабе разрушений выясняется. Призываю граждан не пренебрегать правилами безопасности!" – сообщил Лукашук.
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