Один из Динамо, другой – из Шахтера. Сегодня День рождения у двух игроков сборной Украины

Сергей Александрович Сидорчук родился 2 мая 1991 года в Запорожье. Полузащитник выступает за киевское "Динамо" и национальную сборную Украины.

Капитану киевлян исполнятся 31 год.

Сидорчук - воспитанник запорожского "Металлурга", в котором и начал профессиональную карьеру. Выступал за "Металлург-2" (17 матчей). С 2009 года футболист играл за первую команду запорожского клуба. Всего за запорожцев провел 70 матчей и забил 5 голов.

Зимой 2013 года Сидорчук перешел в киевское "Динамо". Капитаном столичного клуба был избран 10 сентября 2017 года и впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой в ​​матче чемпионата Украины против "Александрии".

Вместе с "Динамо" футболист четырежды стал чемпионом Украины, столько же раз выиграл национальный Кубок и Суперкубок страны.

За сборную Украины дебютировал 9 октября 2014 в матче отбора на Евро-2016 против команды Беларуси, который закончился победой со счетом 0:2. В этой же игре Сидорчук забил первый мяч за национальную команду.

Также сегодня отмечает День Рождения еще один футболист национальной команды.

Николай Александрович Матвиенко родился 2 мая 1996 года в городе Саки, Автономная Республика Крым. Защитник играет за донецкий "Шахтера" и национальную сборную Украины. Ранее вызывался в юношеские и молодежные национальные команды.

Футболисту исполняется 26 лет.

Матвиенко является воспитанником академии "Шахтера", за первую команду которого дебютировал в 2015 году. Также защитник выступал на правах аренды за "Ворсклу" и "Карпаты". В 2017 году Николай дебютировал за сборную Украины и уже успел сыграть за нее 47 матчей.

Вместе с донецким клубом Матвиенко трижды становился чемпионом Украинской Премьер-лиги, четыре раза выигрывал Кубок Украины, а также один раз становился обладателем Суперкубка Украины.