68-е сутки войны. Генштаб ВСУ поделился оперативной утренней сводкой

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины поделился оперативной утренней сводкой (06:00, 02.05.2022) по поводу российского вторжения.

"Начались шестьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне".

"На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил республики Беларусь, далее они выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях".

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь".

"На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области".

"В приграничных с Украиной районах Брянской области установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты".

"На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населённых пунктов Уды и Прудянка"

"На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы наших войск"

"На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения".

"На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск".

"На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк".

"На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы".

"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей".

"На Таврическом и Южнобужском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов".

"На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов".

"На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений".

"За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".

"Несет враг значительные потери, особенно в артиллерии и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника".