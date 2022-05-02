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Минимум 30 старших офицеров. Арестович сообщил о результатах ударов по штабам рф под Изюмом

Общие новости
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30 офицеров - это лишь нижняя граница

Минимум 30 старших офицеров. Арестович сообщил о результатах ударов по штабам рф под Изюмом

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пока не подтвердил информацию о ранении начальника генштаба рф валерия герасимова под Изюмом. При этом в эфире стрима "Фейгин LIVE" украинский чиновник сообщил, что в этом направлении за последние пять дней было уничтожено порядка 30 российских офицеров.

"Что точно известно? Почти 200 убитых в результате трёх ударов по штабам, которые произошли за пять суток. Их реально больше, но это то, что мы подтвердили. Среди них минимум 30 старших офицеров.

Точно знаем, что один из элитных российских спецназов, охранявший кого-то высокопоставленного, очень конкретно пострадал: множество убитых и раненных. Какой-то суперэлитный. Кто - пока не знаю. То есть кого-то они всё-таки охраняли. Герасимов ли? Не знаю.

На одном пункте управления точно уничтожен командующий, то есть старший офицер. Это может быть и полковник, и генерал - смотря, какого уровня пункт, пока выясняем", - сообщил Арестович.

Напомним, что ранее была информация о ранении начштаб рф валерия герасимова, а также генерал-майор алексей симонов, но эта информация пока не подтвердилась.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.05.2022 в 10:28
АреШтович.. - краще не придумаєш)))
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