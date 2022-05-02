Возле острова Змеиный уничтожены российские катера, под Изюмом ВСУ разбили тяжелую технику рф

Возле острова Змеиный было уничтожено два российских катера класса "Раптор". Эти цели удалось поразить с помощью беспилотника турецкого производства "Байрактар". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" – это серия российских высокоскоростных патрульных катеров прибрежной зоны, они относятся к кораблям 4-го ранга в вмф вс россии.

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Также украинские военные разгромили тяжелую технику оккупантов в селе Сулиговка под Изюмом Харьковской области перед очередной волной наступления орков. Оккупанты проводили сосредоточение тяжелой техники, но их планы были разрушены.