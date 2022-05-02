У друзей путина – раскол. Орбан попал в базу Миротворец, Земан высмеял российскую армию

Президент Чехии Милош Земан заявил, что иллюзии путина о могуществе российской армии и самой россии сейчас выглядят смешными.

"Президент россии владимир путин подвергся иллюзиям, что россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты. Мне безразлично, верит кто-то мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не меняет свои взгляды. Когда-то я сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, а они оказались действительно безумными".