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У друзей путина – раскол. Орбан попал в базу Миротворец, Земан высмеял российскую армию

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Один прет до конца, а второй оказался хоть немного умнее

У друзей путина – раскол. Орбан попал в базу Миротворец, Земан высмеял российскую армию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Чехии Милош Земан заявил, что иллюзии путина о могуществе российской армии и самой россии сейчас выглядят смешными.

"Президент россии владимир путин подвергся иллюзиям, что россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты. Мне безразлично, верит кто-то мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не меняет свои взгляды. Когда-то я сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, а они оказались действительно безумными".

Отметим, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу "Миротворца". Его называют пособником российских военных преступников и соучастником преступлений российской власти против Украины. Ранее в Будапеште наложили вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из рф.

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В статье: война с Россией Виктор Орбан Владимир Земан Миротворец
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Источник:
cnn.iprima.cz

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