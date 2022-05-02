Итальянский вратарь прекратил защищать Украину от российских захватчиков
Недавно его ранили
Фото: t.me/s/GianlucaLapadula
Итальянский голкипер Иван Лука Вавассори решил прекратить защищать Украину от российских захватчиков и вернулся домой.
"С меня хватит. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Сделал все возможное, чтобы помочь. Отдал украинскому народу часть своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив.
Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью бога достигну своих целей", – написал итальянец в своих соцсетях.
Напомним, что футболист родился в россии, но в детстве его усыновила итальянская семья. Он выступал за ряд итальянских клубов ("Альчоне", "Леньяно", "Про Патрию"). Неделю назад его подразделение попало под обстрелы во время спасательной операции в Мариуполе, а сам Вавассори получил ранение.
Популярное сейчас
- Один из худших. Миколенко получил низкую оценку за матч с Челси
- Примера. Барселона - Мальорка 2:1. Лучший матч каталонцев за месяц
- Серия А. Рома не победила, а значит - Ювентус официально в Лиге Чемпионов
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО