Итальянский вратарь прекратил защищать Украину от российских захватчиков

Итальянский голкипер Иван Лука Вавассори решил прекратить защищать Украину от российских захватчиков и вернулся домой.

"С меня хватит. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Сделал все возможное, чтобы помочь. Отдал украинскому народу часть своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив.

Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью бога достигну своих целей", – написал итальянец в своих соцсетях.