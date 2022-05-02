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Итальянский вратарь прекратил защищать Украину от российских захватчиков

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Недавно его ранили

Итальянский вратарь прекратил защищать Украину от российских захватчиков

Фото: t.me/s/GianlucaLapadula

Новина українською

Итальянский голкипер Иван Лука Вавассори решил прекратить защищать Украину от российских захватчиков и вернулся домой.

"С меня хватит. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Сделал все возможное, чтобы помочь. Отдал украинскому народу часть своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив.

Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью бога достигну своих целей", – написал итальянец в своих соцсетях.

Напомним, что футболист родился в россии, но в детстве его усыновила итальянская семья. Он выступал за ряд итальянских клубов ("Альчоне", "Леньяно", "Про Патрию"). Неделю назад его подразделение попало под обстрелы во время спасательной операции в Мариуполе, а сам Вавассори получил ранение.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
02.05.2022 в 11:40
Текст итальянца на испанском языке.
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