Приближаемся к 24 тыс. убитых врагов и 200 сбитых самолетов. Новые данные по потерям рф на войне в Украине
Продолжаем защищать Родину
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях врага на утро 2 мая. Враг потерял еще 300 военных и 2 самолета.
- личного состава - около 23800 (+300) лиц ликвидировано
- танков - 1048 (+22) ед.
- боевых бронированных машин - 2519 (+48) ед.
- артиллерийских систем - 459 (+8) ед.
- РСЗО - 152 (+1) ед.
- средства ПВО - 80 (+0) ед.
- самолетов - 194 (+2) ед.
- вертолетов - 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (28) ед.
- корабли /катеры - 8 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 271 (26)
- Специальная техника - 38 (+6).
- Крылатые ракеты - 84 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении, информирует Генштаб.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Один из худших. Миколенко получил низкую оценку за матч с Челси
- Сборная Украины прибыла в Словению
- Милан сохраняет лидерство в Серии А, Эвертон не теряет надежд остаться в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- Знакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти