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Приближаемся к 24 тыс. убитых врагов и 200 сбитых самолетов. Новые данные по потерям рф на войне в Украине

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Приближаемся к 24 тыс. убитых врагов и 200 сбитых самолетов. Новые данные по потерям рф на войне в Украине

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях врага на утро 2 мая. Враг потерял еще 300 военных и 2 самолета.

  • личного состава - около 23800 (+300) лиц ликвидировано
  • танков - 1048 (+22) ед.
  • боевых бронированных машин - 2519 (+48) ед.
  • артиллерийских систем - 459 (+8) ед.
  • РСЗО - 152 (+1) ед.
  • средства ПВО - 80 (+0) ед.
  • самолетов - 194 (+2) ед.
  • вертолетов - 155 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (28) ед.
  • корабли /катеры - 8 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 271 (26)
  • Специальная техника - 38 (+6).
  • Крылатые ракеты - 84 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении, информирует Генштаб.

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В статье: война с Россией
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