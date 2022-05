Интернет-провайдеры в Херсоне подключают к ростелекому. Мобильной связи в городе все еще нет

В последний день апреля, 30-го числа, в Херсонской области исчез Интернет и мобильная связь всех украинских операторов. Со сложностями столкнулись в Херсоне, Каховском, Новотроицком и Чаплинском.

Проблемы не были связаны с аварией или поломкой оборудования, связь отключили оккупанты. Вице-премьер-министр Михаил Федоров ранее успел сообщить, что Интернет и мобильное соединение обязательно будут восстановлены.

В то же время различные специальные метрики показывают, что подключение к Интернету у провайдера Скайнет (Херсонтелеком) в оккупированном россией Херсоне было частично восстановлено, хоть и через российский ростелеком, а не украинскую инфраструктуру. Следовательно, вполне возможно, что рашисты имеют доступ к отправляемым и принимаемым данным.

⚠️ Confirmed: Metrics indicate that internet connectivity on provider Skynet (Khersontelecom) in Russian-occupied Kherson, south Ukraine, has been partially restored and rerouted via Russia's Rostelecom instead of Ukrainian infrastructure.



