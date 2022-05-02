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ГБР задержала доверенное лица ильи кивы. В опзж планировали провокационные акции

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Сейчас установлено уже три десятка "титушек"

ГБР задержала доверенное лица ильи кивы. В опзж планировали провокационные акции

Скріншот з відео

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Государственное бюро расследований сообщает, что в рамках проведения широкомасштабной спецоперации задержаны одного из доверенных лиц предателя Украины ильи кивы. Он должен был организовать по заказу "опзж" провокационные акции в Одессе и других регионах Украины 2 мая.

Задержанный отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны, по заказу кивы. Второй "помощник" скрывался от правоохранителей на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые охраняли представителей политической партии "опзж" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях. Во время акций доверенный кивы оказывал указания, что именно делать участникам, в том числе и использование физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии "опзж", информирует ГБР.

Установлено уже три десятка "титушек", которых "опзж" использовал в качестве силового блока.

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В статье: война с Россией
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