"Чтобы народ не ох***ал". Трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно ночью

Для маскировки безумных потерь на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать. Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось произвести в Запорожской области. Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:

– Ты Макеевича отправлял? – Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня. – Жена переживает, его уже 6 дней везут. – Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…

По словам захватчика, из всего состава его роты (около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 орка. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.