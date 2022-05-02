"Чтобы народ не ох***ал". Трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно ночью
Орки будут гореть в оду
СБУ
Для маскировки безумных потерь на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать. Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось произвести в Запорожской области. Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:
– Ты Макеевича отправлял?
– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
– Жена переживает, его уже 6 дней везут.
– Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…
По словам захватчика, из всего состава его роты (около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 орка. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.
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