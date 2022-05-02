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Эвакуация из Мариуполя в Запорожье все еще идет, людей просят оставаться у точки сбора

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Информация актуальна по состоянию на 13:15

Эвакуация из Мариуполя в Запорожье все еще идет, людей просят оставаться у точки сбора

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

При поддержке ООН и Красного Креста сегодня, 2 мая, были согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя в Запорожье. Речь идет о поселке Мангуш и Луначарском кольце возле Бердянска.

Тех, у кого остались родственники или знакомые в Мариуполе, просят связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации.

Эвакуация, которая должна была начаться сегодня в 07:00 по киевскому времени, все еще продолжается. Автобусы еще не доехали до места сбора людей, мариупольцев просят оставаться возле ТРЦ "Порт Сити", как сообщает горсовет Мариуполя.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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Источник:
t.me/andriyshTime

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