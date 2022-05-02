В Одесской и Херсонской областях прозвучали взрывы. Россияне в третий раз ударили по мосту в Затоке

В Одессе и Херсоне сегодня снова звучали взрывы.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщает, что враг нанёс новый удар по мосту через Днестровский лиман. Напомним, что это уже третья атака этого объекта от российских войск.

В то же время, мощный взрыв прозвучал под Херсоном. Очевидцы сообщают, что он произошёл в районе аэродрома "Чернобаевка". На данный момент информации больше не поступало.