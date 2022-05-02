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В Одесской и Херсонской областях прозвучали взрывы. Россияне в третий раз ударили по мосту в Затоке

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Информации о жертвах пока нет

В Одесской и Херсонской областях прозвучали взрывы. Россияне в третий раз ударили по мосту в Затоке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Одессе и Херсоне сегодня снова звучали взрывы.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщает, что враг нанёс новый удар по мосту через Днестровский лиман. Напомним, что это уже третья атака этого объекта от российских войск.

В то же время, мощный взрыв прозвучал под Херсоном. Очевидцы сообщают, что он произошёл в районе аэродрома "Чернобаевка". На данный момент информации больше не поступало.

Ранее мы сообщали, что интернет-провайдеры в Херсоне подключают к ростелекому. Мобильной связи в городе все еще нет.

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В статье: война с Россией
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