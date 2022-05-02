В Одесской и Херсонской областях прозвучали взрывы. Россияне в третий раз ударили по мосту в Затоке
Информации о жертвах пока нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Одессе и Херсоне сегодня снова звучали взрывы.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщает, что враг нанёс новый удар по мосту через Днестровский лиман. Напомним, что это уже третья атака этого объекта от российских войск.
В то же время, мощный взрыв прозвучал под Херсоном. Очевидцы сообщают, что он произошёл в районе аэродрома "Чернобаевка". На данный момент информации больше не поступало.
Ранее мы сообщали, что интернет-провайдеры в Херсоне
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- У друзей путина – раскол. Орбан попал в базу Миротворец, Земан высмеял российскую армию
- "Пик расизма по отношению к евреям". МИД Израиля – про опус лаврова о происхождении Гитлера
- Милан сохраняет лидерство в Серии А, Эвертон не теряет надежд остаться в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- Американская РСЗО M270 впервые отработала по оккупантам в Донецкой области
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти