"Современная россия полна ненависти к другим народам". Кулеба – про слова лаврова о Зеленском
Гудит весь мир
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Заявления министра иностранных дел россии сергея лаврова оказались оскорбительными и для президента Украины Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал опусы шута путина в своем Твиттере:
"Министр лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле эти слова демонстрируют, что современная россия полна ненависти к другим народам".
Напомним, ранее лавров сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, заявив, что фюрер имел еврейскую кровь. Также, по мнению чиновника из страны-агрессора, самые ярые антисемиты – это, как правило, евреи.
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