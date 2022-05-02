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"Современная россия полна ненависти к другим народам". Кулеба – про слова лаврова о Зеленском

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Гудит весь мир

"Современная россия полна ненависти к другим народам". Кулеба – про слова лаврова о Зеленском

Getty Images / Global Images Ukraine

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Заявления министра иностранных дел россии сергея лаврова оказались оскорбительными и для президента Украины Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал опусы шута путина в своем Твиттере:

"Министр лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле эти слова демонстрируют, что современная россия полна ненависти к другим народам".

Напомним, ранее лавров сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, заявив, что фюрер имел еврейскую кровь. Также, по мнению чиновника из страны-агрессора, самые ярые антисемиты – это, как правило, евреи.

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В статье: Сергей Лавров война с Россией Адольф Гитлер Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба
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Источник:
twitter.com/DmytroKuleba

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