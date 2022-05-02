"Современная россия полна ненависти к другим народам". Кулеба – про слова лаврова о Зеленском

Заявления министра иностранных дел россии сергея лаврова оказались оскорбительными и для президента Украины Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал опусы шута путина в своем Твиттере:

"Министр лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле эти слова демонстрируют, что современная россия полна ненависти к другим народам".

Напомним, ранее лавров сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, заявив, что фюрер имел еврейскую кровь. Также, по мнению чиновника из страны-агрессора, самые ярые антисемиты – это, как правило, евреи.