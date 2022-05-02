Ермак: Наша победа - возвращение контроля над всеми нашими территориями
Для нас самое важное наша независимость, суверенитет и территориальная целостность, отмечает Ермак
Фото: Офіс президента України
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью CNN вновь подчеркнул, что победа Украины в войне с россией - это возвращение контроля над всеми территориями. Его слова приводит официальное интернет-представительство Президента Украины.
"Не Украина начала эту войну. Не Украина оккупировала чьи-то территории. Украина никогда не была агрессивной страной, в частности не проявляла агрессии в отношении России. Для нас самое важное - наша независимость, суверенитет и территориальная целостность. За это мы боремся. За наши земли и свободу.
Для нас принципиальные вещи, по которым мы не готовы искать компромиссы, - наша независимость, суверенитет и территориальная целостность. Мы хотим остановить войну, наши люди хотят окончания войны, но для нас важно, чтобы Украина выиграла в этой войне. Наши люди продолжают бороться до победы. Наша победа - возвращение контроля над всеми нашими территориями", - сказал Ермак.
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