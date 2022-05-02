Зеленский - о покушениях на свою жизнь: Мне страшно за людей и за те семьи, которые потеряли близких
У президента российской федерации гораздо больше проблем, считает Зеленский
Фото: Офіс президента України
Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский в интервью программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network прокомментировал десять покушений на его жизнь, которые были уже во время войны. По его словам, гораздо страшнее то, что происходит с украинским народом, чем эти покушения.
"Это не так много. 10 покушений - значит, десять человек всего хотят [моей смерти]. Это не так страшно. Думаю, у президента российской федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике.
Думаю, то, что все мы пережили и переживаем сейчас, когда люди сидят в подвалах, когда людей пытают, в колодце их находили, думаю, у меня ситуация более или менее не так страшна. Мне страшно за наших людей и особенно за те семьи, которые потеряли близких. Я считаю, пока у тебя есть семья и ты не потерял близких людей, нет ничего, что нельзя исправить и ничего суперстрашного", - сказал Зеленский.
Напомним, что только за первую неделю полномасштабной войны на жизнь Президента Украины
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